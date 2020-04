Tributo a Bob Marley este ano em live stream

20/04/2020 01:53 - Modificado em 20/04/2020 01:53

Num texto publicado nas redes sociais, a organização em início de abril anunciou o cancelamento do evento, no entanto, admitiu este sábado, que o certame não acontecerá em sua forma original este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, que já infetou milhares de pessoas ao redor do mundo e no país, mais de 50 infectados.

A edição deste ano, do certame musical “Tributo a Bob Marley”, que decorre na zona de Ribeirinha em São Vicente, enquadrado na situação actual da Pandemia COVID-19, vai acontecer numa edição um pouco diferente.

De acordo com a organização, “uma edição com muitos desafios, para não deixar passar a data em homenagem ao rei do reggae”, criada no ano de 2000 pela banda “Os Mensageiros” e que deste então pretende se transformar num dos principais eventos desse estilo musical em África.

É a primeira vez que o evento não se realiza nos termos habituais e que leva a organização a enveredar por outros caminhos. E por isso, uma “edição diferente, mas muito especial – Tributo Bob Marley Ribeirinha 2020”, em Live Stream, declara a organização.

Marley morreu em maio de 1981, este ano, o “Rei do reggae” completaria 75 primaveras em fevereiro. E, conforme os “Mensageiros”, numa mensagem publicada na página do evento, numa altura em que faltam 21 dias para, aquele que é também considerado um dos maiores festivais de reggae do país, a organização realça que será uma edição com muitos desafios e como já dizia o mestre, Bob Marley, “Tudo na vida passa, haja o que houver continue seguindo sempre, firme e forte.”

Inicialmente deveria ocorrer no dia 11 de maio. Contudo, o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, anunciou esta quinta-feira, 16, que prorrogará o isolamento até 02 de maio para conter o surto e de forma a evitar, aglomeração de pessoas, e que eventos públicos como festivais por todo o país, já foram cancelados.

Em Mindelo, Bob Marley tem sido recordado no mês de maio, 11, na zona da Ribeirinha.

O festival de Reggae, em Ribeirinha é uma forma que o grupo “Os Mensageiros” encontrou para homenagear e, aproveitam a oportunidade para dar visibilidade a alguns artistas locais, convidando-os a subirem a um palco e mostrar o seu talento.

No entanto, ainda não se sabe quem são os artistas que irã atuar este ano, nesta edição especial.

Para a realização do evento, a Câmara Municipal, tem por hábito ceder, o terreno dos “diques” situado na zona e também aparece como um dos patrocinadores do evento que arrasta milhares de admiradores ao local.

Note-se que o festival é realizado de forma independente, sem quaisquer fins lucrativos, sendo já uma referência nacional. “O que importa é o facto de ser um festival gratuito e sem fins lucrativos, feito em Ribeirinha para toda a ilha e país e também para o mundo”.

Bob Marley, nome artístico de Robert Nesta Marley, nasceu numa favela de Kingston (Jamaica) em 1945 e faleceu a 11 de maio de 1981, tinha apenas 36 anos.

O seu primeiro sucesso foi “No Woman no Cry” em que o reggae começou a ganhar fama internacional e conquistou o mundo. Seguiram-se “I Shot the Sheriff”, famosa pela interpretação de Eric Clapton, “Get up, Stand up” e o inesquecível Redemption Song.

Bob Marley foi também um dos maiores representantes do movimento rastafári e um mito para “muitas gerações”.

Paz, Amor e Liberdade eram as palavras de ordem. Defendeu a emancipação dos oprimidos e mais desfavorecidos e apelava à não repressão, conquistando assim um legado no universo do reggae.