Os quatro trabalhadores do Riu Karamboa já estão em isolamento

20/04/2020 00:35 - Modificado em 20/04/2020 00:39

Boa Vista – 20H30 de 19 de Abril, recolha de pessoas para isolamento

Os quatro trabalhadores do Hotel Riu Karamboa, que ontem à tarde foram informadas pela Delegacia de Saúde da Boa Vista que tinham testado positivo para COVID-19, já estão em isolamento. Por volta das 20 horas iniciou-se a recolha das pessoas nas suas casas. Apuramos que junto com os quatro casos que tínhamos anunciado, seguiram, pelo menos, mais quatro pessoas para isolamento, entre elas uma criança.

Esses quatro trabalhadores, um subdiretor do Hotel, de nacionalidade espanhola; um segundo chefe de restaurante, cabo-verdiano de 35 anos; uma mulher, também segundo chefe de restaurante, de 31 anos de idade e uma ajudante de restaurante de 27 anos, foram informados, ontem à tarde, que os testes tinham dado positivo e que iriam ser encaminhados para o isolamento.

Familiares contactaram este online dizendo que não entendiam por que só oito dias depois é que foram informados que os testes deram positivo. E, como o ministro da Saúde tinha informado que o resultado dos testes tinha dado 147 negativos, 45 positivos e quatro inconclusivos, e como foi dito que todos os 45 positivos já estavam em isolamento, concluíram que seriam os quatro casos inconclusivos. Foi essa informação que transmitimos.

O Ministério da Saúde veio, hoje, em comunicado dizer que a notícia era falsa, alegando que “as últimas 15 amostras recebidas da Boa Vista deram entrada, ontem, no Laboratório de Virologia, pelas 23:44 horas e incluem as 4 amostras pendentes referidas por esse Jornal.”. Sendo assim não podiam ser esses quatro testes, pois ainda não se sabiam os resultados. Acreditamos nesta informação do ministério mas, fica por explicar: de onde surgem esses quatro casos que foram comunicados aos, agora pacientes, pela Delegacia de Saúde ontem às 16h30? Não se conheciam o resultado dos 15 casos suspeitos e dos quatro inconclusivos e os 45 positivos estavam isolados, de onde surgiram esses casos? Da nossa parte aguardamos pelas explicações das autoridades sanitárias, visto que temos provas que hoje foi dito aos trabalhadores que eles pertencem ao lote dos 45 que testaram positivo nos testes feitos no dia 12.

Eduino Santos