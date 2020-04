Cuidadores abandonaram lar e deixaram idosos à fome. Morreram 31 pessoas

Autoridades canadianas deparam-se com uma “residência fantasma”, onde os funcionários decidiram simplesmente ir embora com receio de contrair o vírus SARS-CoV-2.

O Canadá está em choque após a descoberta de uma situação desastrosa num lar de idosos localizado perto de Montreal (Quebec).

Em apenas algumas semanas, 31 residentes morreram nesta residência destinada a pessoas da terceira idade, infetados com a Covid-19.

Os restantes, abandonados pelos cuidadores que tinham receio de contrair o vírus SARS-CoV 2, não foram nem alimentados, nem receberam qualquer outro tipo de ajuda, revelou o Montreal Gazette.

Este estabelecimento privado, a residência Herron à Dorval, tornou-se em poucos dias o símbolo doloroso da hecatombe que atingiu as residências para idosos no país. As autoridades quando chegaram ao local referiam-se a uma “residência fantasma”. Tal como em muitos países europeus, também mais de metade das mortes por Covid-19 sucederam em lares.

“Terrível”, assim apelidou o primeiro-ministro do Quebec, François Legault, apontando para uma “negligência grave” e já tendo ordenada várias investigações, inclusive da polícia criminal.

Por Notícias ao Minuto