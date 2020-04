Ministério da Saúde não desmentiu que as pessoas foram avisadas pela Delegacia de Saúde que testaram positivo

19/04/2020 16:19 - Modificado em 19/04/2020 17:16

O Ministério da Saúde e da Segurança Social, em comunicado, considera que: “é falsa a notícia avançada, ontem, pelo “Jornal on-line Notícias do Norte”, pelas 23h19, modificada às 00h37, sobre “Mais três casos positivos confirmados, entre os trabalhadores do Hotel Karamboa”, na ilha da Boa Vista.

“Com efeito, as últimas 15 amostras recebidas da Boa Vista deram entrada, ontem, no Laboratório de Virologia, pelas 23:44 horas e incluem as 4 amostras pendentes referidas por esse Jornal”. Mas, o comunicado não desmente que os quatro trabalhadores do Hotel Riu Karamboa foram avisados ontem à tarde pela Delegacia de Saúde da ilha, que os testes tinham dado positivo. Que foram informados que hoje seriam conduzidos ao isolamento. Neste sentido temos provas dos contactos feitos pela Delegacia de Saúde da Boa Vista nesse sentido. O que não está provado é se esses quatro casos são referentes aos casos que estavam pendentes, embora os familiares que ouvimos tenham dito que sim.

Mas, acreditamos na boa fé do comunicado quando diz “as últimas 15 amostras recebidas da Boa Vista deram entrada, ontem, no Laboratório de Virologia, pelas 23:44 horas e incluem as 4 amostras pendentes.

Mas então por que esses trabalhadores foram avisados que tinham testado positivo e ainda hoje foram informados que estavam à espera de camas para entrarem no isolamento? Isto quando já tinha sido informados que já tinha o resultado de todas as amostras menos as quatro que deram inconclusivo.

A nossa notícia foi feita com base em registos e gravações com familiares das três pessoas que afirmam que a delegacia de Saúde lhes informou que os seus testes tinham dado positivo. Temos provas de conversas que tiveram com as autoridades onde se informa que vão ser encaminhados para isolamento. Se essas pessoas mentiram, assumimos a responsabilidade com todas as suas consequências, mas nunca entregaremos na praça publica as pessoas que nos deram informações e depois confirmamos.

Reafirmamos que a notícia é verdadeira no sentido que escrevemos que “quatro funcionários do Hotel Riu Karamboa foram ontem informados que os testes deram positivo”. Não lançamos o alarme social, apenas demos voz a cidadãos com medo e aflitos por que só oito dias depois é que as autoridades sanitárias lhe informaram que o teste tinha dado positivo.

Eduino Santos