COVID-19: Os quatro trabalhadores que foram informados que testaram positivo ainda estão em casa

19/04/2020 13:51 - Modificado em 19/04/2020 13:56

Os quatro trabalhadores do Hotel Riu Karamboa , cujos testes realizados no último domingo tinha dado inclusivo , e ontem foram informados pelas autoridades sanitárias que os testes tinham dado positivo, ainda, não foram conduzidos para o isolamento. Ontem, às 14h30, foram informados pela Delegacia da Saúde da Boa Vista que só hoje poderiam ser levados para isolamento porque “não havia camas disponíveis”. Hoje de manhã, por volta das 11 horas, foram informados que o processo estava atrasado e que “deveriam levar o almoço de casa”.

O NN apurou que nenhum dos últimos quatro casos apresentam sintomas. Estiveram em quarentena obrigatório no hotel de 19 de março a 12 de abril e estavam em isolamento domiciliário desde o último domingo

Trata -se do subdiretor do hotel, de nacionalidade espanhola, um segundo chefe de restaurante, cabo-verdiano de 35 anos, uma mulher também segundo chefe de restaurante, de 31 anos de idade e uma ajudante de restaurante de 27 anos. Estas duas últimas tinham ficado juntas no mesmo quarto no dia 19 de março, quando iniciaram a quarentena .

O Ministério da Saúde, ainda não confirmou a informação que os quatro trabalhadores foram avisados pela Delegacia de Saúde da Boa Vista que os testes que tinham dado inconclusivos testaram positivo e que vão ser colocados em isolamento.