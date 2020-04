Novos casos na Boa Vista : familiares revoltados por que não foram avisados que os primeiros testes foram inconclusivos

Familiares, que pedem anonimato e decidimos respeitar depois de gravar os depoimentos, dos trabalhadores que tinham os testes pendentes estão revoltados com as autoridades sanitárias a quem acusam de “só hoje terem ligado a informar que testaram positivo”. Defendem que “nem sequer foram informados que os testes deles foram inconclusivos”. Asseguram que “desde quando foram divulgados os resultados pensei que estavam no lote dos 147 que deram negativo, visto que não foi dito nada”.

Mostram a sua indignação: “Imagine, fizeram a recolha desde domingo e só hoje por volta das 16h30 é que tivemos resposta. Desde domingo nunca um médico, um enfermeiro, ninguém esteve cá em casa para saber do estado de saúde. Amanhã faz uma semana que está em casa, sem resposta e hoje ligaram e rebentaram essa “bomba” e estamos aqui à espera, sem saber o que fazer”. Sustentam que pelo menos deveriam ter informado que os seus testes estavam “ pendentes”. A preocupação é maior por que em dois dos casos, nos lares, existem crianças e num deles uma criança que tem graves problemas de saúde .

Outra preocupação passa pelo facto de os familiares afetados não terem sido levados imediatamente para isolamento. Ao NN disseram que a Delegada de Saúde informou que só amanhã iriam para o isolamento porque “ Não tinham camas disponíveis” .

Nessas famílias o momento é de medo e pânico, porque estiveram durante sete dias com os familiares em casa , sem serem avisados que os primeiros testes foram inconclusivos e agora são informados que testaram positivo

Em atualização