DA REENCARNAÇÃO

19/04/2020 00:30 - Modificado em 19/04/2020 00:30

Dedico este artigo a um amigo mindelense, racionalista cristão, com quem venho dialogando, há anos sobre a reencarnação da alma após a morte e outros assuntos da sua “ciência”, como lhe chama, que eu considero uma seita religiosa. Racionalismo Cristão, assunto que já tratei algumas vezes em nossos jornais, que acho pouco cristão, dado que Cristo significa Messias, algo ligado ao Judaísmo e adoptado pelo Cristianismo criado por S. Paulo, quando Jesus de Nazaré (alguns dizem de Belém, tentando ligá-lO

à cidade e Casa de David) nunca se afirmou Cristo, o mesmo é dizer, Messias, o vingador que regressaria para cobrar as injustiças cometidas contra os seus (judeus) e liquidar os inimigos, e muito menos rei dos

judeus, como O acusaram. De racionalismo tem pouco a “ciência” do amigo, por viver mais de fé, ou de presunções que só são verdades inteiras enquanto não se provar o contrário; eu, talvez seja o único ou dos

poucos (porque me lembro de ter lido, há uns bons anos, alguém do Terra Nova a rebatê-los), a fazê-lo entre nós, venho contestando com argumentos e provas a validade das suas verdade. O nosso diálogo vem

continuando, com respeito mútuo e persistência do amigo, que vou aceitando por reconhecer a sua honestidade intelectual, reagir por convicção, e por apreciar imenso a qualidade da sua prosa que não

atropela a língua de Camões, pelo contrário, domina-a até com bastante elegância. Dá gosto lê-lo, e mais por isso do que pelas razões que me apresenta, vamos conversando amenamente utilizando o meio

moderno de comunicação, a internet.



Ora bem, vejamos. Milhares de milhões de seres humanos, ao longo da História, têm acreditado que, para as suas vidas terem significado, nem sequer precisam de pertencer a uma nação ou a um grande movimento ideológico. Basta que deixem “algo” que fique, garantindo assim que a sua história pessoal continua para lá da morte. O “algo” que permanece, idealmente, é a alma ou a essência pessoal. Se renasço noutro corpo após a morte do meu corpo actual, então a morte não é o fim. É apenas o espaço

entre dois capítulos, e o enredo que começa num capítulo, continua no seguinte. Muita gente tem, pelo menos, uma fé vaga numa teoria deste género, mesmo que ela não tenha por base qualquer teologia específica. Não precisam de um dogma complexo, basta-lhes o sentimento tranquilizador de que a sua história continua para lá do horizonte da morte.



Esta teoria da vida como um épico interminável é extremamente apelativa e comum, mas padece de dois grandes defeitos. Primeiro: ao prolongar a minha história pessoal, não a torno mais significativa ou mais enriquecida, mas apenas mais longa. Na verdade, as duas grandes religiões que acolhem a ideia de um ciclo interminável de nascimentos e mortes – o hinduísmo e o budismo (o budismo é mais uma filosofia do que religião) – partilham ambas um horror de futilidades do processo: milhões e milhões de vezes, aprendo a andar, cresço, discuto com alguém, adoeço e morro – e depois repito tudo novamente.

Com que objectivo? Uma sensaboria e inutilidades do caraças!

O segundo defeito ou problema desta teoria é a escassez de indícios que a comprovem. Que provas tenho eu de que numa vida passada fui um camponês da Idade Média, um tiranossaurio, um hipopótamo, uma pulga ou uma bactéria? Quem é que me garante que no futuro não serei um explorador intergalactico ou uma lagartixa?



E essa alma ou espírito que saiu do corpo, antes da reencarnação, onde ficará? Guardará alguma memória? Presumo que sim, dado que, nas sessões de espiritismo (do racionalismo cristão,) costumam

invocar os espíritos, que aparecem e falam, embora nunca esclareçam dúvidas e segredos, referindo-se somente a coisas e factos do passado bem conhecidas.

Quem duvida que uma espécie de alma ou espírito sobreviva à sua morte esforça-se por deixar algo mais palpável. Esse “algo palpável” pode resumir-se a duas formas: cultural ou biológica – um livro, uma obra artística, uma descoberta científica ou genes. A vida terá sentido porque, em futuras gerações e durante centenas de anos, ler-se-á o livro, ter-se-á o benefício da descoberta e há filhos e netos desse ser humano a atestar a sua passagem pelo mundo. Mesmo esse “algo palpável” que assinala a nossa passagem, raramente se cumpre. A maioria dos organismos que algum dia existiram extinguiram-se sem deixar sequer uma herança biológica, genética. E quando a Terra desaparecer, engolida pelo Sol, para onde irão essas almas?



As três religiões ditas reveladas (em boa verdade inventadas pelos homens, bem como os livros sagrados) – Cristianismo, Islamismo e Judaísmo – acreditam que a alma ou o espírito, depois da morte do corpo, vai para o Céu ou o Inferno, sem manifestações terrestes. O Purgatório já foi invenção mais recente do Cristianismo por iniciativa um tanto interesseira de um Papa, isto é, uma boa fonte de dinheiro para obras que pretendia fazer. Quanto ao Limbo, o Papa Bento XVI extinguiu-o. Para o Racionalismo Cristão, a alma fica por aí, enquanto não se reencarna noutro ser em reencarnações sucessivas após a morte dos corpos reencarnados ad eternum.

Ao longo da História, quase todos os seres humanos têm acreditado em várias histórias ao mesmo tempo, e nunca ficaram totalmente convencidos da verdade de qualquer delas. Essa incerteza inquieta a maioria das religiões que, como tal, consideram a fé uma das virtudes cardinais e a dúvida um dos piores pecados possíveis, como se houvesse algo intrinsecamente bom em acreditar em coisas sem provas. Porém, com a ascensão da cultura moderna, graças ao sacrifício de inúmeros pensadores-livres que deram a vida contra a mentira, os papeis inverteram-se. A fé foi-se parecendo cada vez mais com escravidão mental, ao passo que a dúvida passou a ser vista como uma pré-condição da liberdade e do progresso da Humanidade.



Parede, Abril de 2020

Arsénio Fermino de Pina

(Pediatra e sócio honorário da Adeco)