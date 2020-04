Prorrogação do estado emergência: Circulação automóvel apenas com autorização sob risco de apreensão da viatura

18/04/2020 23:54 - Modificado em 18/04/2020 23:54

O decreto-lei aprovado na sexta-feira em Conselho de Ministros, que regulamenta o segundo período de estado de emergência, diferenciado por ilhas, declarado pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, define que a circulação automóvel na via pública é apenas permitida para realizar as saídas do domicílio autorizadas ou para reabastecimento de combustível, “sob pena de apreensão do veículo e aplicação de coima”.

E também que “as deslocações para fora do concelho de residência para qualquer um dos propósitos previstos no número anterior [exceções à proibição geral] estão sujeitas a autorização do Serviço Nacional de Proteção Civil”.

Sendo que continuam interditas deslocações em grupos superiores a duas pessoas, com exceção das crianças sob os seus cuidados” ainda, quem violar os deveres de proteção e recolhimento, impostos pelo estado de emergência prolongado devido à pandemia de Covid-19, passa a ser punido com coimas de até 50 contos.

Para os particulares, a multa vária entre 5 mil a 15 mil escudos e para pessoas coletivas de 15 mil a 50 mil escudos.

O referido documento diz ainda que ficam sujeitos ao dever específico de proteção todos os cidadãos maiores de 65 anos, bem como os portadores de doenças crónicas, respiratórias, hipertensos e imunodeprimidos, que só podem circular na via pública para aquisição de bens essenciais e serviços básicos.

A generalidade das empresas públicas e privadas mantêm-se encerradas, com exceção das que prestam serviços essenciais, como venda de alimentos, farmácias, bancos, abastecimento de mercados ou órgãos de comunicação social, entre outros.