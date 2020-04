Governo determina multas até 50 mil escudos para violações do estado de emergência

18/04/2020 19:22 - Modificado em 18/04/2020 19:22

Na sequência da renovação do Estado de Emergência por parte do Presidente da República, o Governo, conforme o publicado no Boletim Oficial, determina multas que vão dos 5 mil aos 50 mil escudos a quem desrespeitar o decreto presidencial.

A mesma publicação o executivo expressa que as coimas para particulares vária de 5 mil a 15 mil escudos e para as pessoas colectivas é de 15 mil a 50 mil escudos. As viaturas apreendias pela violação do dever especial de protecção ou do dever geral de recolhimento domiciliário, como está patente na lei, o levantamento da viatura será feito mediante a exibição da factura que comprove o pagamento da coima.

De realçar que o Estado de Emergência foi renovado pelo PR e entrou em vigor este sábado, 18. Em São Vicente, Santiago e Boa Vista o mesmo decorre até às 24 horas de 02 de Maio, ao passo que Santo Antão, Maio, Brava, Fogo, Sal e São Nicolau o mesmo estende-se até 26 de Abril.