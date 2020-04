Duas amostras de São Vicente vão ser repetidas

18/04/2020 19:03 - Modificado em 18/04/2020 19:03

O Director Nacional de Saúde, Artur Correia, anunciou hoje que oito amostras de São Vicente deram resultado negativo, porém duas vão ser repetidas para aferir um resultado mais próximo da realidade.

Conforme Artur Correia, as duas amostras que vão ser repetidas não deram resultado inconclusivo, mas sim tem a ver com a qualidade das amostras recolhidas. A finalidade é que se tenha uma “melhor amostra” e fazer o exame com uma margem “maior de confiança”.

Correia adiantou ainda que o caso positivo de covid-19 em São Vicente é tido como uma transmissão comunitária. O mesmo salientou que 51 pessoas continuam em quarentena domiciliária na ilha.