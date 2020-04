Mais dois casos positivos de Covid-19 na cidade da Praia

18/04/2020 12:10 - Modificado em 18/04/2020 12:10

A cidade da Praia voltou a registar este sábado, 18, mais dois casos positivos de Covid-19, correspondentes a contactos próximos do caso registado na manhã de ontem. Trata-se de uma mulher de 35 anos e uma jovem de 16 anos.

A informação foi avançada esta manhã pelo Ministério da Saúde, em comunicado enviado ao Notícias do Norte, onde dá conta que estes dois casos positivos de Covid-19 surgem no decurso do processo de investigação epidemiológica iniciado ontem, no âmbito do caso positivo diagnosticado a um indivíduo de 43 anos na cidade da Praia.

No comunicado assegura ainda que todos os contactos identificados, ontem, se encontram em isolamento domiciliário e a investigação de novos contactos continua, para efeito de testagem e isolamento de eventuais outros casos de Covid-19 em ambiente hospitalar.

Com mais estes dois casos, Cabo Verde conta agora com 58 casos positivos de Covid-19, sendo 51 na ilha da Boa Vista, 6 na cidade da Praia e um em São Vicente. Precisamente as três ilhas que terão maior duração no que toca ao Estado de Emergência no país, renovado pelo Presidente da República e que começou a vigorar este sábado, 18, e estende-se até às 24 horas do dia 02 de maio.