COVID-19: FAO e União Africana comprometem-se a proteger a segurança alimentar face à crise

18/04/2020 00:31 - Modificado em 18/04/2020 00:31

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a União Africana (UA) e os seus parceiros internacionais qualificaram o sistema alimentar e agrícola como “um serviço essencial que deve continuar a operar durante este período de confinamento, de emergência, de recolher e de outras medidas”.

Numa declaração conjunta, comprometeram-se a apoiar o acesso das populações mais vulneráveis de África à alimentação e à nutrição, fornecendo aos africanos programas de proteção social, minimizando as interrupções para garantir a circulação e o transporte seguros de pessoas cujo trabalho é essencial, garantindo o transporte e a venda de bens e serviços e mantendo as fronteiras abertas para facilitar o comércio alimentar e agrícola no continente.

O documento foi adotado por ocasião de uma reunião virtual co-organizada pela UA e pela FAO. Todos os 55 Estados-membros estiveram representados, incluindo 45 ministros. Josefa Sacko, Comissária da UA para a Economia Rural e a Agricultura, moderou o debate.

No seu discurso de abertura, QU Dongyu, Diretor-Geral da FAO, disse que é necessário agir de forma rápida e estratégica para reduzir o impacto da pandemia do COVID-19 na segurança alimentar em África. “O encerramento de fronteiras tem o efeito de restringir o comércio e limitar a disponibilidade de alimentos em muitos países, particularmente aqueles que dependem da importação de alimentos”, afirmou. QU Dongyu elogiou as medidas para se evitar as interrupções nas cadeias de abastecimento de alimentos: elas devem “permanecer vivas”, disse.

Angela Thoko Didiza, Ministra da Agricultura, Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural da África do Sul, juntou-se ao Sr. QU para abrir o debate. A governante, cujo país atualmente preside a UA, alertou contra qualquer medida que possa enfraquecer o comércio inter-regional. Ambos sublinharam o elevado preço que o continente já pagou devido às medidas de confinamento – um continente em que os mercados informais, na carência de supermercados, representam um elemento vital para a maioria dos consumidores.

Maximo Torero, Economista-chefe da FAO, destacou que é cada vez mais claro que os mercados alimentares estão a enfrentar restrições logísticas – restrições que, segundo o Sr. QU, poderiam ser atenuadas “encurtando a cadeia”: produzindo mais, melhor e, se possível, localmente.

Vários ministros intervieram para expor os desafios colocados pela pandemia numa região do mundo onde um quinto (1/5) da população sofre de desnutrição.

Fazendo eco destas preocupações, Janusz Wojciechowski, Comissário Europeu para a Agricultura, apresentou a assistência financeira da UE para a África, que deverá ultrapassar os 20 bilhões de dólares.

Simeon Ehui, do Banco Mundial, também detalhou várias iniciativas de apoio, incluindo a possibilidade de reconverter 3,2 bilhões de dólares em fundos ainda não comprometidos. Falando em nome do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Martin Fregene concluiu dando detalhes de um programa de resposta ao COVID-19, que incluirá suporte técnico e financeiro.