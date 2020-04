PM: “O que aconteceu no Karamboa não é o retrato do que aconteceu em outros hotéis do país”

18/04/2020 00:20 - Modificado em 18/04/2020 00:20

O primeiro ministro, afirmou esta sexta-feira, durante a sessão extraordinária do Parlamento, que o que aconteceu na Boa Vista, especificamente durante a quarentena no hotel Riu Karamboa, não é o retrato do que aconteceu na quarentena em outros estabelecimentos na Boa Vista, nomeadamente no hotel Riu Palace, que decorreu sem incidentes e sem casos de contágios, e noutros estabelecimentos no resto do país.

Por isso, destaca “não há razão para extrapolar e para criar alarme social”, apesar dos trabalhadores do Hotel Riu Karamboa terem saído, no domingo passado, após 25 dias de confinamento no hotel, sem receber os resultados dos testes, que veio a confirmar mais 45 infectados na ilha.