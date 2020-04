Governo: Restrições serão levantadas gradualmente

17/04/2020 23:53 - Modificado em 17/04/2020 23:53

O governo assegura que após o término do prolongamento do Estado de Emergência, serão levantadas as restrições relacionadas com o encerramento dos serviços, das empresas e de outras organizações (públicos e privados) e a obrigatoriedade do confinamento em casa.

Realçando que doravante há uma segunda fase de um combate a vencer, sendo que as outras restrições não serão levantadas de imediato, mas de forma progressiva, de acordo com a situação epidemiológica de cada ilha.

Portanto, permanecem após este período, as restrições relacionadas com a interdição de realização de eventos públicos que provoquem ajuntamento de pessoas, com o funcionamento de estabelecimentos de diversão noturna e também com a frequência a ginásios e atividades similares.

Os serviços dos estabelecimentos de restauração, ainda vão manter as restrições por um determinado tempo, e ainda as restrições de visitas a lares e aos centros de idosos, visitas aos hospitais e a outros estabelecimentos de saúde e visitas aos estabelecimentos prisionais.

Também do leque de restrições relacionadas com o funcionamento dos mercados municipais e as restrições de transportes aéreos e marítimos de passageiros inter-ilhas.

“Após o estado de emergência, os transportes aéreos e marítimos internacionais de passageiros permanecerão interditos, salvo as exceções previstas na lei” e que o levantamento desta restrição dependerá do contexto interno de Cabo Verde e do contexto internacional.

Em relação ao ensino no país, o funcionamento dos estabelecimentos de ensino, de pré-escolar, básico e secundário com aulas presenciais será efetuado nas ilhas com baixos riscos epidemiológicos de propagação da COVID-19, de acordo com o parecer da Comissão Técnica do Ministério da Saúde e com o cumprimento das normas de distanciamento social e de higienização asseguradas pela gestão das escolas, destaca o governo.

E ainda, nos casos em que essas condições não estejam asseguradas, aplicar-se-ão as normas administrativas, previstas pela lei, para garantir que todos os estudantes tenham a avaliação do 3º trimestre, a qual será feita com base na avaliação dois trimestres anteriores.

Para a avaliação do 12º ano, será realizada a avaliação nacional, mediante a aplicação rigorosa de normas de distanciamento social e proteção individual apoiadas pelo Serviço Nacional de Proteção Civil.

O governo assegura, da mesma forma que a telescola e a áudio-escola terão início no dia 20 de Abril em todo o território nacional, como um instrumento de apoio ao ensino.

“O Governo está a trabalhar o programa de recuperação económica para o período pós-crise COVID-19. Vai ser um percurso duro e difícil”.

E que por isso, o país vai ter que se adaptar às novas exigências para garantir um bom nível de segurança sanitária pós-pandemia. “Mais e melhores investimentos no Sistema Nacional de Saúde e interiorização de normas e regras de proteção individual por parte dos cidadãos, regras que não devem desaparecer depois do levantamento das restrições”, conclui, esta sexta-feira, durante a sessão extraordinária do Parlamento.