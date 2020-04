Brasil passa fasquia das 2.000 mortes e tem 33 mil casos confirmados

17/04/2020 23:16 - Modificado em 17/04/2020 23:16

Dados divulgados esta sexta-feira pelo ministério da Saúde dão conta de subida de 217 no número de óbitos.

© Reuters

Segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Ministério da Saúde do Brasil, o país presidido por Jair Bolsonaro registou nas últimas 24 horas a maior subida em termos absolutos de número de contágios confirmados e mortes por Covid-19.

De acordo com o noticiado, no último dia foram contabilizados 217 novos óbitos, num total de 2.141, a maior subida registada em abril.

Também em termos de infeções houve registo de um aumento significativo, com o total de casos confirmados a fixar-se nos 30.425, mais 3257.

Em termos percentuais, o número de casos aumentou 10,71%, enquanto os óbitos subiram 11,28%.

Relembre-se que ontem, quinta-feira, o responsável pela pasta da saúde no governo de Bolsonaro foi demitido pelo presidente, sendo que esta sexta-feira tomou posse Nelson Teich. No seu primeiro discurso público, Teich anunciou que o foco das suas políticas serão as pessoas.

“O foco aqui, em tudo que vamos fazer, é nas pessoas. Por mais que falemos em saúde, por mais que se fale em economia, não importa o que se diz. No final são sempre pessoas. E é isso que nós vimos fazer aqui, trazer uma vida melhor para a sociedade e para as pessoas do Brasil”, afirmou no seu discurso.

Por Notícias ao Minuto