DNS pede que se façam denúncias às autoridades de pessoas a viajarem em botes entre ilhas

17/04/2020 20:07 - Modificado em 17/04/2020 20:07

Foto: Inforpress

Na sequência da suspeição que a mulher do paciente diagnosticado na manhã de hoje com Covid-19 na cidade da Praia, regressou recentemente de bote da ilha da Boa Vista, Artur Correia, pediu à população que faça denúncias de casos do género, por ser proibido num momento que o país está sob o Estado de Emergência.

O Director Nacional de Saúde, fez estas declarações na habitual conferência de imprensa sobre o ponto de situação da Covid-19 no país, onde frisou que ninguém deve sair de bote das ilhas, porque é um incumprimento das medidas tomadas pelo Governo e de todas as autoridades competentes.

Garantiu que pelas informações que tiveram, todos os casos denunciados estão sendo resolvidos com medidas policiais, da protecção civil e também militares.

Sobre este caso em particular na cidade da Praia, o Director Nacional de Saúde avançou que foram identificados 30 contactos e que o processo de investigação continuará, pelo que amanhã será actualizado o número total de contactos identificados para efeitos de isolamento e testes.

Em relação ao caso suspeito de Santa Catarina de Santiago, que deu duas vezes negativo, o DNS avançou que dado a situação clínica, será realizado um “exame diferenciado e sofisticado”, que foi utilizado, por exemplo, no caso de São Vicente, isto para aumentar as chances de detetar o vírus ou não.

Artur Correia assegurou que esta sexta-feira, estão em análise um caso suspeito de São Vicente a que se juntam mais 9 amostras dessa ilha, 5 casos suspeitos da ilha da Boa Vista e o caso suspeito de Santa Catarina, cujos resultados deverão ser conhecidos entre hoje e amanhã.

Para já diz que estão em quarentena domiciliária 51 pessoas em São Vicente, 28 na cidade da Praia, 20 na ilha do Sal, 3 em São Nicolau, 23 em Santa Catarina e todas as pessoas que saíram dos hotéis Riu Palace e aqueles que deram negativo no Hotel Riu Karamboa.