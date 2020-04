São Vicente sem ninguém em regime de quarentena obrigatória

17/04/2020 19:47 - Modificado em 17/04/2020 19:48

A ilha de São Vicente não tem, neste momento, nenhuma pessoa em regime de quarentena obrigatória, isto depois se serem liberadas, no decorrer desta semana, as 30 pessoas que estavam no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol e no Hotel Don Paco. O número de pessoas em quarentena domiciliária também reduziu.

A informação foi avançada hoje pelo delegado de Saúde, Elísio Silva, ao Notícias do Norte, dando conta também que o número de pessoas em quarentena domiciliária que ontem se cifrava em 234 pessoas, conforme relatou o Director Nacional de Saúde, diminuiu “drasticamente”.

O mesmo salienta que apesar da infecção hospitalar contraída pela paciente com covid-19 na ilha, o seu estado de saúde é “bastante bom”, garantindo que os testes a que será submetida no espaço de 24 horas, para verificar se já está ou não em condições de receber alta hospitalar, serão efectuados brevemente, não indicando uma data concreta para tal.

Sobre as pessoas que ainda estão em quarentena domiciliária, Elísio Silva, garante que têm recebido todo o apoio das autoridades sanitárias, que os tem acompanhado de perto.

No que concerne ao caso suspeito de covid-19 na ilha, o resultado deverá ser conhecido ainda hoje, adiantando que se trata de um profissional de saúde do Hospital Baptista de Sousa que está em isolamento no respetivo hospital. Deve-se ficar a saber, também, o resultado das outras nove amostras que seguiram para o laboratório de virologia na cidade da Praia.

No entanto, Elísio Silva, chama a atenção para um facto que está preocupando a delegacia de Saúde e prende-se com a forma que a ENAPOR tem lidado com a situação da aglomeração de colaboradores de mão-de-obra portuária do Porto Grande.

O mesmo pede àempresa que faça cumprir as regras estabelecidas pelo Estado de Emergência, para se evitar problemas maiores na ilha, indicando que muitas pessoas que estão sem trabalho têm recorrido a esta oportunidade o que poderá colocar em risco a saúde pública.

Entretanto a ENAPOR anunciou hoj que a partir deste sábado, 18, irá adoptar o método de chamada de estiva via SMS, onde somente os estivadores que receberem o SMS de chamada devem dirigir-se às instalações portuárias.