Cabo Verde regista mais um caso positivo de Covid-19 na cidade da Praia

17/04/2020 13:23 - Modificado em 17/04/2020 13:23

O Ministério da Saúde, anunciou esta sexta-feira, mais um caso positivo de Covid-19 no país, tendo sido detectado na cidade da Praia a um cidadão nacional de 43 anos.

Em comunicado, o Ministério da Saúde, garantiu que o doente está internado em isolamento no Hospital Agostinho Neto e apresenta um quadro de infecção respiratória moderada.

A mesma fonte assegura, no entanto, que as medidas para identificação e seguimento de contactantes, a fim de se evitar a propagação da doença, estão sendo tomadas pela Delegacia de Saúde da Praia, com o apoio dos Serviços Centrais do MSSS e do Serviço Nacional de Protecção Civil, Bombeiros e da Polícia Nacional.

O Ministério da Saúde termina o seu comunicado exortando toda a população para o confinamento domiciliário e implementar as outras medidas preventivas.

Cabo Verde passa a contar com 56 casos positivos de Covid-19, sendo 51 na ilha da Boa Vista, 4 na cidade da Praia e um em São Vicente.