Concerto EnPalco100Artistas arranca esta sexta-feira com três performances

17/04/2020 01:14 - Modificado em 17/04/2020 01:14

O artista plástico, Severo, a artista Eskerdinha de São Vicente e o dançarino Djam Neguin de Santiago, são as três performances e atuações, que dão início, no âmbito do programa do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Burau Exports Music Cabo Verde (BEM-CV), “EnPalco100Artistas”, que arranca esta sexta-feira, a partir das 18h00.

Conforme o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, este programa que tem como objetivo primordial a transferência direta de rendimento para os artistas e criadores com residência fixa em Cabo Verde, que vivem exclusivamente da arte e que devido às medidas de contingência e confinamento viram canceladas as suas atividades profissionais e artísticas, ou seja, fonte de rendimento.

EnPalco100Artistas inicia com a performance do artista plástico de Severo Delgado às 18 horas, seguido do AfroDanchall Class com Djam Neguin, às 19horas. A performance encerra com música “Fka na Casa” de Eskerdinha às 20 horas. Todas as atuações/performances acontecem online a partir das páginas, do Instagram e Facebok.

https://www.instagram.com/enpalco100artistas/

“O Governo de Cabo Verde, ciente do papel da arte e da cultura na formação do cidadão, estabelece esta medida de proteção social à classe artística e criadora e enfatiza o grande contributo desta neste momento delicado e excecional em que vive o país e o mundo”.

Participam do concerto #EnPalco100Artistas, cem (100) artistas e criadores de seis áreas: artes cénicas, música, dança, artes plásticas, stand up comedy, literatura/slam.