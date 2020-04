Retoma do ano letivo: Presidente da República espera que as decisões tomadas não deixem ninguém para trás – c/vídeo

17/04/2020 00:53 - Modificado em 17/04/2020 00:53

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, não descarta a possibilidade do ano escolar terminar, avançando que apenas o evoluir da situação ditará nos próximos dias as decisões do Governo sobre esta matéria, que devido a pandemia de covid-19 obrigou ao encerramento das escolas e ainda falta um período para terminar este ano letivo [2019/2020].

As aulas estão suspensas desde o dia 20 de Março e o regresso, em situação normal, ocorreria esta segunda-feira, 13. Entretanto, com a declaração do estado de emergência o regresso às aulas ficou remarcado para o dia 17 de Abril, data em que terminava o estado de emergência.

Entretanto, com o alargamento do estado de emergência para conter a propagação da doença que já infetou 55 pessoas em Cabo Verde, o Governo, através do Ministério da Educação, propõe o retomar das aulas com o sistema de ensino à distância. Ao mesmo tempo, considera a possibilidade de passagem automática como sendo uma alternativa pouco razoável.