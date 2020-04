DNS: Paciente com covid-19 em São Vicente teve uma outra infecção hospitalar mas está a evoluir “muito bem”

16/04/2020 19:10 - Modificado em 16/04/2020 19:10

O Director Nacional de Saúde, Artur Correia, assegurou hoje que a cidadã de nacionalidade chinesa infectada com covid-19 em São Vicente teve uma outra infecção hospitalar, mas que está sendo tratada e a “evoluir muito bem”. O mesmo salientou que quando a mesma estiver “totalmente boa de saúde” terá alta hospitalar.

Artur Correia, no entanto, apontou que o processo de investigação está correndo de forma muito rápida para se tentar quebrar uma eventual cadeia de transmissão que venha a surguir. Garantiu que o trabalho ainda está em curso, onde muitas pessoas estão em quarentena, resultantes não só de contactos directos e indirectos de eventuais casos suspeitos a nível hospitalar, mas também a nível da clínica privada.

Por isso Correia diz que em São Vicente estão 234 pessoas em quarentena domiciliária, e que destas estão a caminho do laboratório de virologia da cidade da Praia 10 amostras para testes, entre as quais um caso suspeito. “Vamos liberando as pessoas assim que os resultados sejam conhecidos”.

Sobre o facto do caso de São Vicente ser o único no país que não teve ainda mais casos relacionados, o DNS explicou que talvez a paciente não tivesse grandes contactos, e que aqueles que manteve fossem apenas da clínica privada e do hospital, mas que testados deram resultados negativos. “Estamos em cima do acontecimento e esperámos que continue apenas com este caso”.

A mesma fonte reconheceu ainda o grande trabalho que o Serviço da Protecção Civil, Bombeiros e a Câmara Municipal de São Vicente têm feito na desinfecção dos locais de maior aglomerações de pessoas. “Tudo isso também ajuda muito” concluiu.