Catorze amostras para testes de covid-19 à espera de resultado

16/04/2020 18:55 - Modificado em 16/04/2020 18:55

Apesar de o país não ter registado mais nenhum caso positivo de covid-19 nas últimas 24 horas, o Director Nacional de Saúde, deu conta neste momento de 14 amostras à espera de resultados, sendo 10 destes de São Vicente, três da ilha da Boa Vista e uma da Assomada.

As informações foram avançadas em conferência de imprensa, realizada na tarde de hoje na cidade da Praia, sobre o ponto de situação da covid-19 no país, onde Artur Correia, avançou que das 10 amostras de São Vicente, uma trata-se de um caso suspeito.

Já os casos pendentes de ontem, sendo dois na cidade da Praia e dois em Santa Catarina de Santiago, estes acusaram negativo.

O Director Nacional de Saúde, afirmou ainda que há 28 pessoas em quarentena na cidade da Praia, provenientes da ilha da Boa Vista e São Vicente, 234 em São Vicente, 4 em São Nicolau e 107 na ilha da Boa Vista do Hotel Riu Palace. A estes juntam-se ainda mais 147 que deram negativos relacionados ao Hotel Riu Karamboa.

Sobre a ilha da Boa Vista, onde esteve de visita na manhã de hoje com uma comitiva do Governo, liderada por Ulisses Correia e Silva, assegurou que as autoridades sanitárias estão fazendo todo o possível para evitar que não haja uma infecção comunitária, por isso, pede a colaboração de todos os boavistenses nesta luta.