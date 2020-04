Ministro da Administração Interna permanece na Boa Vista para coordenar o Sistema Nacional de Proteção Civil da ilha

16/04/2020 15:36 - Modificado em 16/04/2020 15:37

Após a confirmação de mais 45 casos de Covid-19 na Boa Vista, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, acompanhado do ministro da Administração Interna e do ministro da Saúde e Segurança Social, encontram-se na Boa Vista, reunidos com as autoridades e instituições locais para se inteirarem das medidas em curso para responder eficazmente às consequências da Covid-19 na ilha.

Na sequência da visita, o ministro da Administração Interna permanecerá na Boa Vista, durante os próximos dias, a fim de garantir a coordenação de todos os Serviços diretamente implicados no controlo sanitário que se impõe.

Neste quadro, perante a necessidade do Governo estar presente, de modo a garantir a coordenação de todo o Sistema Nacional de Proteção Civil, o primeiro-ministro acabou de assinar um despacho no qual delega competências ao ministro da Administração Interna, durante os próximos dias, na Boa Vista.