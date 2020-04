PR envia “abraço de solidariedade” à população da Boa Vista e pede que confiem nas autoridades do país

Na sequência do anúncio oficial da prorrogação por mais 15 dias do Estado de Emergência nas ilhas mais afectadas pela covid-19, o Presidente da República, assumiu que a ilha da Boa Vista, que regista até ao momento 51 casos positivos, merece uma “particular atenção e suscita preocupação”. No entanto, o PR envia uma “saudação especial” e pede a todos os boavistenses que confiem nas autoridades do país e no Presidente da República.

Jorge Carlos Fonseca referiu que esta luta para vencer a covid-19 só será ganha com a responsabilidade de cada um, com o respeito pelas determinações e instruções das autoridades que querem o bem de todos.

“O que se pretende é que a doença não se propague, que as pessoas não sejam infectadas e que a ilha, dentro de pouco tempo, possa retomar a normalidade, os caminhos do crescimento, do desenvolvimento e que isso leve prosperidade a todos os boavistenses e a todos que labutam na ilha” enalteceu.

Nisto, endereçou uma palavra de “confiança, esperança, força e solidariedade” para toda a ilha da Boa Vista, mas também palavras dirigidas a todas as ilhas e comunidades cabo-verdianas que em alguns países estão passando por muitas dificuldades, como nos Estados Unidos da América, Espanha, França, Portugal, Senegal e Itália.