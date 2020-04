Governo reage: “A renovação do Estado de Emergência é para salvar vidas”

16/04/2020 13:53 - Modificado em 16/04/2020 15:22

O ministro de Estado, Fernando Elísio Freire, garantiu hoje que o Governo está “totalmente de acordo” com a prorrogação do Estado de Emergência, por entender que é preciso “consolidar” o que já vem sendo feito no “acto de protecção e defesa da saúde dos cabo-verdianos”. O mesmo assegurou que a retoma da normalidade, depois desta pandemia, só será possível se neste momento todos fizerem a sua parte.

Fernando Elísio Freire, proferiu estas declarações na sequência do pedido de prolongamento do Estado de Emergência pelo PR, defendendo ainda que este prolongamento é um “acto de defesa de todos os cabo-verdianos para que possamos juntos vencer o vírus”.

“Mas todas as acções do Estado de Emergência, as medidas de protecção social, medidas de apoios às empresas, a retoma económica depois só será possível se cada um de nós fizermos a nossa parte. Se cumprirmos rigorosamente com as recomendações sanitárias” frisou, garantindo que será uma “longa luta e difícil que exigirá muito de nós” mas que é preciso todos estarem alinhados.

Sobre a diferenciação do estado de emergência em relação às ilhas que não têm casos registados, o ministro de Estado, salientou que o Presidente da República esteve “muito bem”, explicando que o Governo no seu comunicado ao PR foi neste sentido. “O Governo garantirá que o Estado de Emergência seja cumprido. As medidas de protecção à economia informal e formal serão reforçadas. Esta decisão do Presidente da República de prorrogar o Estado de Emergência de forma diferenciada, também é a posição do Governo, porque nós tomamos a decisão baseada em opiniões técnicas das autoridades de saúde e transmitimos ao PR qual era o seu posicionamento” explicou o governante para quem só será possível vencer esta luta se cada pessoa fizer a sua parte em relação as medidas impostas.

Atualizado às 15h24