Covid-19/Ministro da Administração Interna: “A responsabilidade em relação à infeção é de todos” – c/vídeo

16/04/2020 00:14 - Modificado em 16/04/2020 00:14

O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, diz que no último dia de cumprimento de quarentena, no Riu Karamboa, houve a recusa dos funcionários em se submeter à realização dos testes e a responsabilidade em relação à infeção é de todos e que a Polícia Nacional e as Forças Armadas não podem ser confrontados por uma situação da violação das regras de isolamento social.