Primeiro-ministro promete endurecer a aplicação das medidas para obrigar ao isolamento durante o estado de emergência – c/vídeo

16/04/2020 00:04 - Modificado em 16/04/2020 00:04

Ulisses Correia e Silva afirma que o que aconteceu na Boa Vista é o exemplo daquilo que não pode acontecer.

Salientou que o “governo assume as falhas cometidas, apesar de ter cumprido os protocolos exigidos. No entanto, deixem-me ser claro quanto às responsabilidades dos trabalhadores colocados em quarentena no hotel Riu Karamboa”.