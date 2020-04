Arlindo do Rosário: “Resultados espelham a situação no hotel e não a real situação da epidemia na ilha da Boa Vista”

15/04/2020 23:49 - Modificado em 15/04/2020 23:49

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, assegurou hoje que a realização dos testes efetuados aos trabalhadores do Hotel Riu Karamboa, que estiveram em isolamento durante 23 dias, permitiu ao Governo ter “dados objectivos” do nível de circulação do vírus dentro do hotel e fazer uma triagem entre infectados e não infectados.

As declarações foram feitas no âmbito da conferência de imprensa diária sobre o ponto de situação da Covid-19 no país, onde afirmou que o ministério está melhor munido de informações que permitirão orientar as suas acções como estão definidas no Plano Nacional de Contingência.

Arlindo do Rosário avançou que não se pode “extrapolar” a situação do hotel para toda a ilha, vincando ser possível que seja uma epidemia concentrada somente dentro do hotel e, se assim for, garantiu que poderá ser mais fácil de controlar. “Esses resultados espelham a situação no hotel e não a real situação da epidemia na ilha da Boa Vista. Seja como for, a situação exige o cumprimento rigoroso das recomendações e da responsabilidade necessária de todos os cidadãos”.

Em virtude dos últimos acontecimentos na ilha, o ministro diz que já foi reforçada a capacidade de resposta na ilha, com uma equipa médica e de enfermagem, constituída por cinco clínicos, epidemiologistas, cardiologistas, clínico geral, médico especialista em saúde pública e quatro enfermeiros. Também seguiram vários materiais de protecção individual e hospitalares.

O mesmo garantiu que os casos positivos já estão em isolamento nos espaços determinados pelas autoridades sanitárias da ilha. “Iniciou-se todo o processo de identificação dos contactos directos e indirectos para efeito de isolamento e para a realização de testes” anunciou, vincando que as pessoas que deram negativo para Covid-19 estão bem de saúde, mas que vão ser acompanhadas pelas autoridades sanitárias locais e na Linha Verde.

Nesta luta para vencer a pandemia da Covid-19 no país, o ministro da Saúde assegurou que as medidas de vigilância e confinamento vão ser “escrupulosamente cumpridas” e, aparecendo qualquer caso suspeito será imediatamente investigado.

“O vírus pode e vai ser contido, não através de medicamentos pois não há um tratamento específico, mas através de medidas simples que são altamente eficazes, como manter-se em casa e higienização” frisou o ministro, dizendo-se convicto de que existe um caminho e que vão continuar focados nessa luta e convictos em vencê-la.