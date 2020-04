Instituto Nacional de Saúde Pública garante que são 55 casos positivos de Covid-19 no país e não 56 como noticiado

15/04/2020 19:42 - Modificado em 15/04/2020 19:42

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz, garantiu hoje que o nosso país soma 55 casos positivos de Covid-19 e não 56 como noticiado pela imprensa no seguimento do comunicado veiculado pelo Governo.

O anúncio de 55 casos positivos de Covid-19 no país, pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, na sequência da conferência de imprensa realizada na tarde de hoje pelo Governo, suscita algumas dúvidas quanto a clareza na informação presente no comunicado de imprensa dirigido aos órgãos de comunicação social, na sequência da detecção de mais de quatro dezenas de casos, nos últimos testes realizados aos trabalhadores que estavam em quarentena no Hotel Riu Karamboa.

O difícil será entender como é que todos os órgãos de comunicação social do país tiveram a mesma interpretação dos dados referenciados na nota, onde se pode perceber que foram detectados 45 novos casos positivos nas amostras realizadas. Faltando assim, no comunicado, um melhor esclarecimento sobre o caso positivo detectado na manhã de ontem, nas 17 amostras que foram submetidas a testes.

Questionado pela imprensa sobre o porque de serem 55 casos positivos e não 56 como foi noticiado pela imprensa nacional e internacional, o ministro remeteu a resposta para a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz, que esclareceu que o caso notificado na manhã de ontem de um cidadão nacional de 24 anos, está dentro do grupo de todos os trabalhadores.

“Do dia 13 para 14 foram analisados 17 pessoas e houve um caso positivo. Os restantes 179 foram analisados de ontem para hoje, tendo 44 das amostras dado positivo” referiu a tutela do Laboratório de Virologia, que pediu ainda uma melhor análise dos jornalistas para o que está nos comunicados.

Por fim a mesma fonte, afirmou que a Boa Vista soma neste momento 51 casos, a cidade da Praia 3 e São Vicente um caso positivo de Covid-19.