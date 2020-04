Equipa de médicos cubanos chega brevemente a Cabo Verde para ajudar no combate à Covid-19

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, garantiu esta quarta-feira, que brevemente, sem anunciar uma data, uma equipa de médicos e especialistas cubanos viajam para o país, para reforçar o combate ao novo coronavírus.

A equipa, ainda nem número definido, conforme avançou o titular da diplomacia nacional, à RCV, são médicos cubanos que “virão para apoiar as brigadas médicas cabo-verdianas e cubanas que temos, no quadro do combate ao Covid-19 no país”.

O processo está em andamento e “as coisas estão a corre bem”. Luís Filipe Tavares adiantou que o governo está a trabalhar na operacionalização, da vinda destes médicos a Cabo Verde, para ter uma equipa, pronta para trabalhar no tratamento e enfrentamento da epidemia, junto com os profissionais de saúde nacionais.

Por outro lado, em relação a notícias de que os africanos estão a ser responsabilizados pelos casos importados do novo coronavírus, na China, Tavares garante que está a acompanhar as informações com atenção, e que neste momento o foco dos ministros da União Africana está em mobilizar recursos financeiros para fazer face a pandemia do Covid – 19

“Estamos a trabalhar para mobilizar os recursos e trabalhar, também, na questão da resolução do problema do perdão da dívida dos países menos desenvolvidos e em vias de desenvolvimento em África”, apontando que neste momento várias iniciativas estão em curso, estando os ministros a trabalhar com vários parceiros no sentido da África falar a uma só voz e garantir os objetivos, neste momento complicado para a humanidade.