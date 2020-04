Cabo Verde passa a ser o país africano da lusofonia mais afectado pela covid-19

15/04/2020 17:08 - Modificado em 15/04/2020 17:08

O nosso país, com mais os 45 casos positivos de covid-19, confirmados hoje na ilha da Boa Vista, passou a ser o país africano da lusofonia com o maior número de casos registados. Cabo Verde, agora com 56 casos confirmados, ultrapassou a Guiné-Bissau que contabiliza com 46 casos.

Depois de o NN ter anunciado em primeira mão, na noite de ontem, que tinham sido detectados mais 30 casos positivos de covid-19 na ilha da Boa Vista, nos testes até então realizados, hoje o Ministério da Saúde, através de comunicado anunciou que ao todo foram detectados 45 casos positivos, nos funcionários que estavam em quarentena no Hotel Riu Karamboa.

Os 56 casos positivos em Cabo Verde registam-se nas ilhas da Boa Vista (52), na cidade da Praia (3) e São Vicente (1).

Através dos dados divulgados hoje pelo boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doença da União Africana (CDC Africa), recolhidos nas últimas 24 horas, o NN pôde constatar que Cabo Verde saltou para a frente dos países africanos da lusofonia com mais casos positivos de covid-19.

É que até terça-feira, a Guiné-Bissau entre países africanos da lusofonia era o mais afectado, contabilizando 43 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Entretanto hoje, com a nova actualização feita, a Guiné-Bissau passou a contar com 46 casos e Cabo Verde com 56. Angola conta 19 casos e duas mortes, Moçambique 28 e São Tomé e Príncipe com quatro casos confirmados.

A nível geral a África conta com 874 mortes e mais de 16 mil infetados, registados em 52 países. O número de pacientes recuperados da infecção passou de 2.895 para 3.142.