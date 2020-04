Boavista: Quem detonou a “bomba” biológica no Hotel Riu Karamboa?

15/04/2020 16:43 - Modificado em 15/04/2020 16:43

Depois da confirmação de mais 45 casos de COVID-19 entre os trabalhadores que estiveram de quarentena no Hotel Riu Karamboa tem-se que perguntar: Quem detonou a “bomba” biológica no Hotel Riu Karamboa que pode atingir toda a Boavista? Vamos à análise, com base nos factos já comprovados e comprováveis. E começámos pelo fim: Quem autorizou os trabalhadores em quarentena a irem para casa no domingo?

No domingo , 12 , os funcionários em quarentena revoltam-se e exigem ir para casa. Alegam que o que estava decidido, e que foi informado aos trabalhadores, ia no sentido que quem quisesse podia fazer os testes e quem não quisesse podia se submeter à triagem. Apenas 18 trabalhadores aceitaram fazer os testes e no domingo iria se iniciar o processo de triagem como aconteceu no Hotel Riu Palace. Mas, de sábado para domingo as autoridades sanitárias mudaram de posição e agora “todos terão que se submeter ao teste antes de saírem do isolamento”, impedindo a saída dos trabalhadores. Isso foi comunicado por um oficial da Forças Armadas e a Polícia de Intervenção barrou a saída.

Esta posição foi sempre defendida ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, que afirmou no dia 30 de Março que os trabalhadores, passamos a citar, “vão seguir as indicações e daqui a uma semana”, o que seria no dia 07, “vão ser realizados testes para todo o pessoal que está lá dentro. E em função do resultado poderá haver outras soluções em termos de saída”. O certo é que no domingo esta decisão foi anulada e permitiu-se a saída dos trabalhadores após a recolha de amostras e sem saber os resultados.

O que levou à mudança do plano inicial que tinha mantido o controlo da situação? No domingo de manhã, o NN tinha uma informação que “havia mais dois casos positivos entre os trabalhadores, “não publicamos porque não conseguimos a confirmação por mais de três fontes . Mas, na segunda-feira esses dois casos foram confirmados . E fica a pergunta: No domingo, quando foi dada a ordem de saída, as autoridades sanitárias, o ministro já sabiam dos dois casos que vieram a confirmar-se na segunda-feira? Então qual a explicação para deixar os trabalhadores saírem sem se conhecer os resultados dos testes?

O Diretor Nacional de Saúde, nessa conferência justificou “este domingo completou-se na Boa Vista a saída de quarentena das 207 pessoas que estavam confinadas depois submetidas a testes, todos aguardam os resultados em confinamento domiciliário”. Adiantou que todos estavam sem sintomas do Covid 19 e que até a saída dos resultados iriam estar em “confinamento rigoroso em casa”, de forma a controlar e cercar um possível alastramento do vírus. E mostrando pouco jeito para profeta, profetizou: “o foco fundamental continua a ser correr atrás do diagnóstico precocemente e isolar eventuais casos suspeitos e positivos, de forma a evitar outros males”. Só que com a medida de mandar para casa os funcionários sem saber quem estava infetado ou não, surgiram mais 45 casos que já tiveram contacto com as famílias, e agora vai ter que correr atrás do foco por toda a Boavista, a começar pelo Bairro Boa Esperanç , ondem residem cerca de 95 % das pessoas que saíram do hotel, em vez controlar os casos num espaço apropriada para o isolamento, como vinha acontecendo até agora.

A manifestação do dia 4 soltou o detonador da “bomba biológica“?

Mas o conto vai atrás . Até o dia 4 de Abril, quando o Governo, e hoje está confirmado que agiu corretamente , mandou alargar o tempo de quarentena, quando no dia 28 surgiu o primeiro caso entre os trabalhadores. Um técnico de manutenção que testou positivo. Nesse dia o governo começou a perder o controlo da situação quando os funcionários, em pleno estado de emergência, violaram várias normas saindo dos quartos. E depois manifestando-se pela realização dos testes. Técnicos de saúde como quem o NN falou disseram que o vírus pode ter começado a propagar-se com mais rapidez nessa situação.

Num vídeo publicado na rede pode-se ver , nesse dia , a aflição de uma técnica de saúde a pedir às pessoas para voltarem para os quartos e para manterem a distância. Ela acaba por desistir e ir embora . E o COVID-19 que não anda sozinho, mas de pessoa para pessoa, viu-se num ambiente propício. A nova revolta aconteceu no domingo, onde as pessoas voltaram a abandonar os quartos e a juntarem-se, do jeito que o vírus gosta .

A bomba biológica começou a ser detonada no dia 19 Marco?

Mas esses técnicos ouvidos pelo NN, mediante os factos que lhes apresentamos, consideram que a contaminação pode ter começado no dia 19. Não se pode dizer, a não ser por palpite, que quando os trabalhadores iniciaram a quarentena apenas o técnico de manutenção foi infetado. Ou que não havia assintomáticos que depois vieram a transmitir o vírus . Aqui o que se questiona, e foi várias vezes questionado neste online: porque as autoridades sanitárias não optaram por fazer teste a todos e, em vez disso, optaram para testar apenas e só quem viesse a apresentar sintomas ?

Mas o modelo de confinamento escolhido , no início , com três e duas pessoas no mesmo quarto e a utilização de espaços comuns para as refeições, e não o modelo adotado na quarentena das pessoas que regressaram ao pais, pode ter sido a auto-estrada onde o COVID-19 começou a circular no hotel Riu Karamboa, evitando o milagre que todos estávamos à espera: poucos casos de contaminação, mas acabando como mitos das redes sociais que o vírus não se transmite em países quentes, ou outras baboseiras como se está a verificar na Boa Vista. A lição que fica é clara : O COVID-19 se tiver as condições propícias espalha-se rapidamente. Em Cabo Verde ou na China.

Eduino Santos