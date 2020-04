Olavo Correia: “Cabo Verde não deve nada ao FMI”

15/04/2020 14:32 - Modificado em 15/04/2020 14:32

O FMI anunciou na segunda-feira, 13, o perdão do serviço da dívida a 25 dos estados mais pobres, de forma a aliviar-lhes a dívida e facilitar a resposta ao impacto da pandemia do novo coronavírus.

Sobre este perdão, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, explica que esta ação do Fundo Monetário Internacional (FMI), não é um perdão de dívida, mas sim um perdão em relação ao pagamento das prestações para os 25 países mais pobres do mundo, para os próximos seis meses, num montante que pode atingir cerca de 500 milhões de euros.

O vice-primeiro ministro afirma que Cabo Verde, não pode estar contemplado e nem poderia estar contemplado, porque o país “não deve nada ao FMI” e, como tal não havia nada a ser perdoado.

O segundo motivo, assegura o governante, é que mesmo que tivesse uma dívida para com o FMI, Cabo Verde não poderia ser contemplado nesse grupo, porque faz hoje parte de Países de Rendimento Médio.

“Cabo Verde tem hoje uma dívida externa de cerca de 1.6 mil milhões de euros. Essa dívida, seguramente que, será montada nos próximos meses, nos próximos anos”, declara Olavo Correia.

Ademais, acrescentou que esta pandemia que assola de forma brutal o país e o mundo, para além das consequências que tem a ver com a saúde pública e com a vida das pessoas, tem um impacto económico a ser suportado por todos.

E que “no caso do nosso arquipélago, por todos os contribuintes cabo-verdianos, mas, seguramente, que nós teremos a oportunidade de solicitar a solidariedade internacional”.

Refere ainda que o país está no grupo dos países africanos, mas também dos Pequenos Países Insulares, a trabalhar numa estratégia económica diplomática económico-financeira para colocarem o tema do perdão da dívida na agenda, mas também do perdão do pagamento das prestações num curtíssimo prazo.

Portanto, destaca que “precisamos de espaço orçamental para continuarmos a investir, não só nas áreas da inclusão social, que têm a ver com investimentos imediatos, como também em setores que são também fundamentais, num curto prazo, como a saúde, o saneamento, o digital, a qualificação os recursos humanos, a água e a resiliência” sustentou.

“O FMI é nosso parceiro. É nosso consultor e ajuda-nos sempre em relação à preparação da estratégia dos cenários, mas nós não temos um problema de imediato ao nível da balança de pagamentos”.