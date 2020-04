Covid-19: 45 casos positivos confirmados na Boa Vista

15/04/2020 11:54 - Modificado em 15/04/2020 13:04

O Governo, através do Ministério da Saúde e da Segurança Social emitiu um comunicado onde confirma a notícia avançada em primeiro mão, ontem à noite, pelo NN. Na altura, quando estavam realizados 70 testes dos 196 e 30 tinham dado positivo, só que, com os resultados de hoje os casos subiram para 45 . Transcrevemos na integra o comunicado assinado pelo ministro da saúde.

Que, na sequência da vigilância aos trabalhadores que estiveram de quarentena no hotel Riu Karamboa, na Ilha da Boa Vista, foram recebidos no Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública, um total de 196 amostras de produtos biológicos. Do total das amostras realizadas foram obtidos os seguintes resultados: 147 das amostras tiveram resultado negativo; 45 das amostras tiveram resultado positivo; 4 amostras estão pendentes. Todas as pessoas que tiveram diagnóstico positivo estão a fazer isolamento e estarão sendo acompanhadas pela equipa médica local que será reforçada.

Nenhum dos doentes COVID-19 diagnosticados inspira, de momento, qualquer cuidado especial. Neste momento, estão a ser identificados os contactos desses novos doentes COVID-19 para vigilância ativa e despistagem da doença.

Todas as medidas continuarão a serem tomadas para evitar a propagação da doença na ilha. O Ministério da Saúde e da Segurança Social continua a fazer o apelo à população para reforçar as medidas de prevenção da doença, especialmente os familiares e contactos mais próximos.