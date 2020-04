Boa Vista: Ninguém entra, ninguém sai do Bairro Boa Esperança

15/04/2020 11:58 - Modificado em 15/04/2020 11:58

Moradores do Bairro Boa Esperança, na ilha da Boa Vista, contactados pelo NN disseram que desde ontem à noite as forcas de segurança, PN e FA , montaram um cerco ao bairro. Lucas, um dos moradores, disse ao NN que “Hoje de manhã, quando pretendia sair para ir para o trabalho, a PN não me deixou passar. Disseram-me que hoje ninguém pode entrar ou sair do bairro”. Diz que também “estão a obrigar todos as pessoas a ficarem em casa. Isto, ao contrário dos dias anteriores em que podíamos sair do Bairro e as pessoas estavam a fazer a vida de forma quase normal”.

Um trabalhador do Hotel Riu Karamboa, que está em casa à espera do resultado do teste da amostra recolhida no domingo, disse ao NN “eu estou em casa a cumprir com o que me foi solicitado”, adiantando que “Só vou ate a varanda. E de lá vejo, que hoje, as ruas estão desertas e vejo outras pessoas nas varandas. Por mensagem, fui informado que no Bairro a partir de hoje é de tolerância zero”.

As autoridades ainda não explicaram se esta ação tem a ver com o anúncio feito ontem pela PN da Boavista que iram passar à fase de “tolerância zero” ou se se trata de uma medida excecional.

Em atualização