Zé Luís escolhe o melhor golo e não é aquela bicicleta contra o Paços

15/04/2020 01:34 - Modificado em 15/04/2020 01:34

Avançado cabo-verdiano destaca tento contra o Vitória de Setúbal.

© Getty Images

Zé Luís recorreu às redes sociais, esta terça-feira, para abordar o momento de isolamento que vive e falar sobre alguns temas relacionados com o FC Porto.

Balanço no FC Porto: “Chegar um clube grande, poder singrar, fazer parte de um grupo fantástico. E, saber que sou uma peça que pode ajudar é gratificante. Posso dizer que o balanço é positivo. Queria poder fazer mais, infelizmente não pude devido a algumas lesões. Acho que estive bem e continuo focado para melhorar e dar mais alegrias ao clube e aos adeptos.”

Espírito do grupo: “Quando estivemos na fase menos boa nunca virámos a cara à luta, sempre acreditámos que podíamos dar a volta. Foi o que aconteceu e, por isso, estamos em primeiro e com os objetivos bem à nossa frente, bem focados para ganhar a Liga e vencer a Taça”.

Golo de eleição “Por incrível que pareça, esse [pontapé de bicicleta contra o Paços de Ferreira] não é o meu preferido. Sei que pelo espetáculo é para muitos o melhor, mas já tinha feito antes e sabia as sensações. Foi magnífico e fica na memória para sempre, mas o que deu mais prazer foi o primeiro [com o V. Setúbal] por ser um remate de fora e com o pé direito, coisa de que não me lembro de ter feito. Parece simples, mas foi difícil para mim e impressionante. É o que me coloca sorrisos na cara.”

Por Notícias ao Minuto