"Uma liderança guiada pelo conhecimento e pela experiência". Barack Obama anuncia apoio a Joe Biden

O antigo presidente dos Estados Unidos anunciou oficialmente o apoio à candidatura de Joe Biden à Casa Branca. Biden foi o vice-presidente de Obama durante os dois mandatos, de 2008 a 2016.

Barack Obama declarou oficialmente o apoio à candidatura de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos. O antigo presidente norte-americano partilhou um vídeo no Twitter para anunciar que apoia a candidatura do seu antigo vice contra Donald Trump. Biden ganhou a nomeação democrata na semana passada, depois de Bernie Sanders anunciar a retirada da própria candidatura.

“Se há uma coisa que aprendemos, como país, com os momentos de grandes crises, é que o espírito de cuidarmos uns dos outros não pode estar restrito aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, aos nossos bairros ou aos nossos locais de culto. Também tem de estar refletido no nosso governo nacional”, começou por dizer Barack Obama, que em 2017 agraciou Joe Biden com a Presidential Medal of Freedom.

“O tipo de liderança que é guiado pelo conhecimento e pela experiência, pela honestidade e pela humildade, pela empatia e pela graça. Esse tipo de liderança não pertence apenas aos estados e aos escritórios dos mayors. Pertence à Casa Branca. E é por isso que estou tão orgulhoso de apoiar Joe Biden para presidente dos Estados Unidos”, acrescentou o antigo líder norte-americano. “Escolher o Joe para ser o meu vice-presidente foi uma das melhores decisões que tomei e ele tornou-se um amigo próximo. E acredito que o Joe tem todas as qualidades de que precisamos num presidente neste momento”, concluiu.

O apoio oficial por parte de Obama dita o reencontro entre antigo presidente e Joe Biden, já que este foi o braço direito de Obama durante os dois mandatos, entre 2008 e 2016. Ainda que fosse natural que o antigo Presidente dos Estados Unidos apoiasse qualquer candidato democrata na corrida contra Donald Trump, Obama ainda não tinha anunciado oficialmente o apoio a nenhuma candidatura. Fê-lo agora, na semana seguinte a Joe Biden ver confirmada a vitória nas primárias democratas, na sequência da desistência de Bernie Sanders. Ao senador do Vermont, Barack Obama também deixou algumas palavras.

“O Bernie é um americano original. Um homem que dedicou a vida a dar voz às esperanças, aos sonhos e às frustrações dos trabalhadores. Eu e ele nem sempre concordámos em tudo, mas sempre partilhámos a convicção de que temos de tornar a América uma sociedade mais justa, mais igualitária”, atirou o antigo presidente. Também Bernie Sanders declarou oficialmente o apoio a Joe Biden, esta segunda-feira. “Precisamos de ti na Casa Branca. Vou fazer tudo o que puder para ver isso acontecer, Joe”, disse o senador do Vermont num livestream partilhado no Twitter.

A declaração oficial de apoio de Barack Obama coloca um fim às dúvidas levantadas nas últimas semanas por Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos tinha questionado porque é que Obama ainda não tinha apoiado oficialmente Biden, especulando que o anterior líder norte-americano “sabe algo que as pessoas não sabem” e que Trump “acha que sabe”.

