Itália. Mulher multada por passear na rua a sua… tartaruga

15/04/2020 00:43 - Modificado em 15/04/2020 00:43

O governo italiano autoriza apenas que as pessoas saiam à rua para passear os cães.

A polícia italiana multou uma mulher em cerca de 400 euros por esta ter violado as regras de confinamento obrigatório decretadas pelo governo como forma de travar a pandemia de Covid-19. A mulher passeava a sua tartaruga – cujo tamanho é comparado ao de uma pizza – na rua.

A situação aconteceu em Roma e, aos olhos das autoridades, não é legítimo que a mulher passeie na rua o animal. A polícia permite que tal aconteça apenas no caso de cães. Aliás, correr ou andar de bicicleta foram formas de exercício também proibidas no país, que enfrenta uma fase crítica na luta contra a pandemia.

A mulher de 60 anos, alegou a polícia citada pela AFP, “foi apanhada fora de casa sem um motivo justificável”.

As autoridades italianas passaram um recorde de 16.545 multas na segunda-feira de Páscoa, feriado nacional no país predominantemente católico. Outras 13.756 multas foram emitidas no domingo.

Por NM