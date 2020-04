Covid-19: Estiveram casados 60 anos e morte só os separou algumas horas

Bryn e Pat Howells morreram na passada segunda-feira no Royal Glamorgan Hospital no País de Gales. Permaneceram três semanas em casa e mesmo assim foram contagiados.

Bryn e Pat Howells faleceram esta segunda-feira em resultado da infeção causada pelo novo coronavírus. Passaram 60 anos juntos e morreram com algumas horas de intervalo.

A história contada pelo jornal The Sun, lembra que este casal do Pais de Gales, durante as últimas três semanas, não tinham saído de casa.

Pat, de 80 anos, começou a sentir-se mal no sábado, 4 de abril. Bryn, de 86 anos, começou também com os primeiros sintomas, sendo ambos levados, na quinta-feira seguinte, para o hospital Royal Glamorgan.

Depois de alguns dias a lutar contra a doença, ambos internados com diagnóstico positivo, acabaram por perder a vida esta segunda-feira. Pat morreu pelas 2 horas da madrugada, com o seu marido, Bryn, a falecer às 19 horas do mesmo dia.

Em declarações reproduzidas pelo jornal britânico, Elliot, neto deste casal, deixou uma mensagem sentida pelo desaparecimento de ambos.

“Estamos a tentar confortar-nos no facto de terem falecido juntos, depois de 60 anos de um casamento feliz. A avó, especialmente ela, estava tão bem. Sempre dissemos que parecia muito jovem para uma pessoa de 80 anos, diziamos-lhe sempre qua ainda iria viver décadas”, afirmou.

