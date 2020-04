Com 100 anos entre ambos, avó e bisneto recebem alta do hospital

Caso aconteceu em Itália na região do Vale de Aosta, no extremo-norte da Itália.

Nascida em 1918, Pierina Quagliatti, de 102 anos de idade, e seu neto, Leonardo, de 2 anos, saíram esta semana do hospital onde ambos estavam internados com Covid-19.

A história chega-nos da região do Vale de Aosta, no extremo-norte da Itália, onde a família Quagliatti, formada por 14 membros, viu 11 ficarem doentes.

Tendo passado pelas duas Grandes Guerras Mundiais, esta mulher fez mesmo uma comparação do atual vírus com tudo o que viveu, dizendo-se feliz por se ter recuperado.

“A guerra foi pior e naquela época sofri mais. Mas agora estou feliz por ter ultrapassado isto também”, afirmou Pierina em declarações à agência Ansa.

“A família de Pierina é histórica no país, muito enraizada no território. Estavam todos isolados, estamos felizes que a cura chegou. No país, os casos positivos aumentaram, especialmente entre os profissionais de saúde, como enfermeiros e médicos, mas se seguirmos as recomendações, tenho certeza de que a situação se estabilizará”, declarou o prefeito de Saint-Christophe, Paolo Cheney, região onde nasceu esta centenária cidadã italiana.

