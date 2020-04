De quarentena, Mindelo celebra 141 anos sem atividades alusivas ao dia

Com as recomendações de ficar em casa e evitar contato com outras pessoas, a cidade do Mindelo celebrou esta terça-feira, 14 de Abril, a sua elevação a cidade.

Habitualmente a ilha comemora, a data da sua elevação a cidade com várias atividades, sempre com destaque para programações culturais, o festival da juventude da câmara, com atividades desportivas entre outros. E que este ano devido a pandemia do novo coronavírus, Covid 19, foi tudo cancelado.

O dia da cidade do Mindelo é, “sem sombras de dúvidas”, como referiu no ano passado, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves uma data “muito especial e extremamente significativa”.

Este ano, a edilidade apelou aos munícipes, que através da dedicação e do amor à cidade, transformando-a “num melhor lugar para se viver”, a cumprirem as diretrizes das autoridades sanitárias no combate ao contágio e propagação do vírus.

Mindelo foi elevado à categoria de cidade no longínquo ano de 1879, depois de colonizada em 1795 pelos portugueses – a corte de Lisboa enviou para a ilha de São Vicente 20 casais e 50 escravos vindos do Fogo -, com o objetivo de evitar que as potencialidades do que viria a chamar-se Porto Grande servissem os interesses dos piratas e corsários, tal como até então.

Segundo dados oficiais da História de Cabo Verde, em 1859, Mindelo foi elevado a vila, pois já possuía “quatro ruas, quatro travessas, dois largos e 170 habitações” para uso dos cerca de 1.400 habitantes, que viriam a prosperar com a instalação de várias companhias inglesas de carvão, sendo considerado em 1875 o maior porto carvoeiro do Atlântico médio.

Quatro anos mais tarde, em 1879, o Mindelo seria elevado à categoria de cidade, com os seus 3.300 habitantes a poderem usufruir já de 27 ruas, uma praça – a conhecida D. Luís – cinco largos, 11 travessas, um beco e dois pátios, quase todos calcetados, arborizados e iluminados por um total de 120 candeeiros a petróleo, segundo os dados da época.