Cidadãos espalhados pelas ilhas querem voltar para casa

15/04/2020 00:07 - Modificado em 15/04/2020 00:08

Cabo Verde avança para o término do estado de emergência, no dia 17 de Abril, sexta-feira, após cumprir 20 dias, de forma a evitar a propagação do Covid 19 no país. No entanto, passado este tempo, ainda existem incertezas sobre cadeia de transmissão do vírus no país, que já vai no seu 11º caso confirmado, a maior parte na ilha da Boa Vista, com sete.

Com o fecho das fronteiras, com a falta de turistas numa das ilhas mais turísticas do país, e que veio a piorar com a declaração do estado de emergência, muitas pessoas que trabalhavam nessa ilha, veem-se agora numa situação bastante complicada.

É que muitos migraram para esta ilha, como acontece em todo o país, à procura de um “dia de trabalho” e agora veem-se a mãos com o desemprego e várias contas para pagar.

Paulo e a esposa, viajaram para a ilha em 2018, para trabalharem, ele como animador num dos hotéis e ela como artesã.

Devido aos números de casos de Covid 19 na ilha, consideram que ficou perigoso para continuarem na ilha. Entretanto, as ligações aéreas e marítimas de passageiros estão suspensas, o que torna difícil, tão cedo, o seu regresso a casa. Ele a Santiago e ela a Santo Antão. “Não temos como fazer uma quarentena, porque temos que trabalhar e arranjar dinheiro para nos sustentarmos. Temos uma filha e não vamos receber nenhum auxílio do governo. Temos que continuar trabalhando e com isso colocando as nossas vidas em risco. Ninguém nos forçou a vir para aqui, mas não imaginávamos que iria ficar tão complicado”, diz ele.

A situação agravou-se, ainda mais, no momento em que o governo determinou o isolamento social, e afirma que “aqui não temos muitos lugares onde recorrer e se a situação não mudar passaremos muitas dificuldades”, desabafa este jovem que ficou sem trabalho, e sem um contrato não pode ser beneficiado pelo regime de suspensão de trabalho.

Para Jerson, que está em Santiago a estudar o primeiro ano de engenharia eletrónica desde iníco do ano lectivo, seria mais fácil enfrentar a pandemia ao lado da família em São Nicolau. “Por mais complicado que esteja em cada ilha, em São Nicolau vou estar em casa e junto dos meus. Dá para suportar mais tempo. E temos que pagar renda e outros despesas e como dependo do dinheiro dos meus país fica mais difícil, pois esse dinheiro, com esta situação acaba mais depressa”.

Outro desabafo veio da empregada doméstica que antes deste problema de saúde pública trabalhava numa casa de família. Neste momento está desempregada. “A patroa apenas me disse para ficar em casa, porque não queria contacto comigo, alegando como motivo o local onde eu resido que, no dizer dela, é muito perigoso. Pagaram-me o mês de março, mas este mês estou desempregada” desabafa.

Morando com três filhos, todos menores, na zona de Boa Esperança, diz que agora não sabe como é arranjar dinheiro para pagar a renda, comer e outras contas.

O caso de Paulo e desta trabalhadora doméstica não é o único. Por exemplo, outra cidadã conta que está à espera da retoma das ligações entre as ilhas, para poder voltar para casa. “Vivo na ilha do Sal e estou retida em São Vicente há já vários dias”, conta esta cidadã que neste momento, tem a sua residência abandonada. “Estou em São Vicente com as minhas filhas para efetuarem uma consulta, mas acabaram por ficar sem realizar a mesma”.

Uma outra situação é nos relatada por um santantonense. “Acho justo retornarem as suas casas. Meu irmão foi chamado para trabalhar num hotel na Boa Vista e começava em março. Entretanto tudo se alterou e desde que chegou não tirou um dia de trabalho e está a viver de favor em casa de amigos”. Acrescenta que a “situação que não está fácil para os que vivem aqui em Santo Antão e estão em suas casas, imagine para quem está fora e migrou a procura de um dia de trabalho” conclui.

Uma situação idêntica espalhada pelas ilhas de pessoas que querem voltar aos seus lares, ao convívio dos seus, mas devido a situação atual, é impossível. Agora esperam a decisão do governo para saber quando podem regressar a casa.

Ainda na tarde de terça-feira, um número expressivo de pessoas juntou-se, em frente ao Serviço Nacional da Proteção Civil na Boa Vista para exigir a saída da ilha. Uma informação avançada na conferência de imprensa sobre a evolução do coronavírus no país, em que o Director Nacional da Saúde confirmou mais um caso positivo na ilha.

No entanto levantam algumas vozes, alegando que esta é uma decisão “irresponsável” do governo permitir que essas pessoas regressem às suas ilhas de origem, alegando que isso apenas iria permitir que o vírus se espalhasse. “Sou estudante aqui na cidade da Praia e somos muitos a viverem nesta situação, mas não defendemos o regresso às nossas ilhas, porque não queremos, eventualmente, levá-lo para as nossas famílias. Então quem está nas outras ilhas deve aguentar esta situação até as coisas melhorarem”.