Director Nacional de Saúde diz que é provável que venham a surgir mais casos positivos na ilha da Boa Vista

14/04/2020 18:55 - Modificado em 14/04/2020 18:55

Artur Correia, garantiu hoje que a Direcção Nacional de Saúde está em “alerta” e aventou a hipótese de nas 181 amostras da ilha da Boa Vista, que esperam pelos resultados, mais casos positivos de covid-19 poderão vir a aparecer.

O DNS esclareceu que, apesar de todos se apresentaram assintomáticos, no momento da recolha das amostras, é possível que aparecem novos casos positivos, referindo que ainda hoje ou amanhã já terão todos os resultados dos testes das amostras recolhidas na ilha.

“Conforme os resultados vão chegando até nós, vamos tomando imediatamente todas as medidas de identificar mais contactos directos e indirectos, isolar as pessoas, sempre nesta perspectiva de evitar ao máximo o alastramento da infecção” enalteceu. Como tem sido hábito Artur Correia afirmou que neste momento está-se numa “corrida atrás do vírus” para que sejam detectadas precocemente os casos e isolá-los.