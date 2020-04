Estado de emergência: PN em São Vicente diz que cumprimento das pessoas é positivo – c/ vídeo

14/04/2020 17:02 - Modificado em 14/04/2020 17:02

Após duas semanas do estado de emergência, em São Vicente, o comandante do Corpo de Intervenção da Polícia Nacional (PN), Madelino da Luz, diz que desde o dia 29 de Março até esta segunda-feira, 13, a PN conduziu 27 pessoas ao tribunal por “incumprimento das medidas do estado de emergência”, para além de várias outras que foram conduzidos à esquadra para identificação.

De forma global, a avaliação é que na ilha de São Vicente o cumprimento das pessoas é positivo, realçando que existem situações que podem melhorar e acredita que isso pode acontecer se cada um fizer a sua parte.