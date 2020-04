ARME alarga pagamento das dívidas de luz e água e dá prioridade ao fornecimento de energia aos hospitais e demais instalações de saúde

Tendo em vista a declaração de estado de pandemia da doença infecciosa conhecida como COVID-19, pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a declaração do estado de emergência, a Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME, decidiu alargar o período do pagamento de luz e água e ainda dar prioridade ao fornecimento de energia aos hospitais e demais instalações de saúde.

Um decisão deliberada na passada quarta-feira, 8 de abril, pelo Conselho de Administração da ARME em fixar algumas medidas excecionais junto das entidades reguladas dos setores de eletricidade, água, saneamento e comunicações eletrónicas, para fazer face aos impactos económicos e sociais causados pela pandemia da COVID-19.

Em relação ao sector de eletricidade, como forma de beneficiar os consumidores, a ARME decidiu alargar os prazos de pré-aviso de interrupção de fornecimento para os clientes domésticos (em Baixa Tensão Normal), por mais 30 dias, podendo, ainda, haver prorrogação.

A entidade ainda estabeleceu, igualmente, que havendo dificuldade dos consumidores para pagarem suas dívidas em relação ao fornecimento de energia, eles podem pedir o pagamento fracionado das mesmas, sem juros de mora, por um período de 30 dias, sem no entanto deixarem de comunicar as leituras dos contadores, de modo a evitar as estimativas de consumo, para efeito de faturação.

A entidade reguladora determinou, ainda, que os operadores de rede devem, com caráter prioritário e vinculativo, garantir o fornecimento de energia aos hospitais e demais instalações de saúde, incluindo as que sejam mobilizadas com caráter excecional, bem como instalações de segurança pública e de proteção civil.

Já para o setor da água e saneamento, determinou-se pela não realização de corte no fornecimento de água por falta de pagamento, aos clientes domésticos com um consumo de até 5 m3.

Igualmente não haverá incidência de juros e multas em razão do atraso no pagamento de faturas já vencidas, inclusive. Essa medida vigora até o dia 30 de abril de 2020, podendo o prazo ser prorrogado enquanto permanecer o estado de emergência.

A ARME determinou, igualmente, que as entidades gestoras prestadoras dos serviços de abastecimento de água devem informar aos utentes, de que a leitura dos contadores continuará a ser feita, normalmente, a não ser que os contadores se encontrem dentro de casas.

Uma tarifa social deve ser adoptada, tendo como único critério de elegibilidade, pessoas singulares com contrato de fornecimento de serviço de água, com um consumo mensal até 3 m3.