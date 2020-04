Ulisses Correia e Silva: “O Governo é favorável ao prolongamento do estado de emergência”

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou hoje que o Governo é a favor do prolongamento do estado de emergência em vigência no país, para se poder “consolidar os ganhos e reduzir os riscos de propagação do vírus no país”.

O PM fez estas declarações à margem do encontro mantido, hoje, na cidade da Praia, com diversas instituições e organizações, entre as quais o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), Fundação Cabo-verdiana de Acção Social e Escolar (Ficase), Plataformas das Organizações Não Governamentais (ONG) e Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV), onde assegurou ainda que a saída do estado de emergência, após o período de prolongamento, deve ser “progressiva e controlada”.

“O Governo é favorável ao prolongamento do Estado de Emergência para os próximos dias. É preciso consolidar os ganhos e reduzir os riscos para níveis ainda mais baixos e aceitáveis. Trabalhamos para a protecção das pessoas, da saúde e tendo em conta as tendências epidemiológicos em Cabo Verde. Somos a favor do prolongamento do estado de emergência” reforçou UCS.

De realçar que o estado de emergência em vigor desde 29 de Março, termina às 24 horas do próximo dia 17. O Presidente da República, segundo declarações prestadas ontem, deverá ou não declarar o estado de emergência na quinta-feira ou mais tardar na manhã da próxima sexta-feira, dia 17 de abril.