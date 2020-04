Vinte e nove amostras de São Vicente deram negativo para Covid-19

O Ministério da Saúde anunciou, hoje, que as 29 amostras de casos suspeitos de covid-19 de São Vicente, relacionados com o primeiro caso positivo na ilha registado no passado dia 03 de Abril, acusaram negativo para coronavírus.

A informação foi avançada em comunicado pelo Ministério da Saúde, dando conta da negatividade dos testes às amostras enviados da ilha de São Vicente, que directamente ou indirectamente tiveram contacto com a cidadã de nacionalidade chinesa, primeiro caso confirmado de covid-19 em São Vicente.

A mesma fonte, alerta a população, para implementação de medidas preventivas e o respeito das mediadas de confinamento domiciliar, como forma de evitar a propagação do vírus.

O Ministério da Saúde, relatou hoje o surgimento de mais um caso positivo de covid-19 no país, detectado na ilha da Boa Vista, passando assim Cabo Verde a contar com 11 casos positivos.