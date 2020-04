Havahan tem 107 anos e fez história ao vencer o novo coronavírus

Mulher de nacionalidade turca tornou-se na segunda pessoa com 107 anos a superar a Covid-19.

O novo coronavírus tem feito diariamente milhares de vítimas mortais um pouco por todo o mundo, mas também nos chegam histórias que nos enchem de esperança.

É o caso de Havahan Karadeniz. Esta senhora de 107 anos tornou-se na segunda pessoa com esta idade a superar o novo coronavírus, isto depois de na última semana uma paciente holandesa, Cornelia Ras, com a mesma idade ter ficado curada da doença, tornando-se a sobrevivente mais velha do mundo.

Esta cidadã natural da Turquia foi internada num hospital em Istambul há uma semana com tosse e febre alta, acabando por testar positivo para a Covid-19.

Havahan Karadeniz teve alta hospitalar esta segunda-feira e fez então história, tornando-se numa das pacientes mais velhas a vencer a Covid-19. À saída da unidade hospitalar a paciente teve direito a um aplauso por parte dos profissionais de saúde.

“O hospital é bom, os homens são bons. Bem, vou contar a todos”, disse Havahan Karadeniz, citada pelo jornal Daily Mail.

A Turquia registou 4.093 novas infecções por coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total para 61.049. O número de vítimas mortais cifra-se em 1.296.

