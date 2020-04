COVID-19/Boavista mais uma caso positivo: Um jovem de 24 anos

14/04/2020 12:36 - Modificado em 14/04/2020 12:36

Em comunicado de imprensa, o Ministério da Saúde e Segurança Social anunciou que foi diagnosticado mais um caso de infeção pelo novo coronavírus na Boa Vista. Assim passam a qautro os infetados nacionais desde que surgiu o primeiro caso num homem de nacionalidade inglesa que estava hospedado no Hotel Riu Karamboa.

De acordo com a nota enviada às redações, trata-se de um indivíduo do sexo masculino,de 24 anos, também ele funcionário do Hotel Riu Karamboa. A pessoa encontrava-se em isolamento desde sexta-feira passada. O estado clínico é considerado estável.