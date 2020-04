Foi ver se a mãe de 82 anos precisava de algo. Estava à janela com cartaz

Annette Muller é uma bisavó canadiana com sentido de humor e a filha não resistiu a partilhar.

Kelly Muller guiou até à casa da sua mãe, em Ontario, no Canadá, para verificar se era preciso alguma coisa. À chegada, a mãe, de 82 anos, estava já à espera à janela para lhe mostrar o que era preciso: vinho.

A bem disposta senhora é Annette Muller, que tem seis filhos, 13 netos e quatro bisnetos, e que tem estado em isolamento na sua residência, por causa da pandemia do novo coronavírus, que no Canadá fez mais de 700 mortes, contando com mais de 24 mil casos de infeção confirmados.

A filha, Kelly, costuma ir fazer as compras à mãe, para que esta não saia de casa e não incorra em risco desnecessário. Desta vez, a mãe queria algo muito específico: “Preciso de mais vinho”, lê-se no enorme cartaz que segurava à janela. A imagem foi partilhada no Facebook e conta mais de 250 mil partilhas.

Kelly diz que a mãe sempre teve um sentido de humor “muito divertido”, mesmo em alturas difíceis. “Ela é a maior. Está a tentar manter-se positiva nesta altura difícil”, disse a filha à imprensa.

Sublinhe-se que esta não é a primeira vez que um filho apanha a mãe a pedir bebidas alcoolicas durante a quarentena. Eis o exemplo de Olive Veronesi, de 93 anos.